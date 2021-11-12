「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫妻捲入「王立強」共諜案，台北地檢署歷經2年偵查，今依罪嫌不足處分不起訴；同時，「卡神」楊蕙如涉嫌指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，台北地方法院今審結後將她判刑6月，易科罰金。對此，藍委李德維直言，這兩個司法判決，非常警世。

李德維今（12日）在臉書發文表示，同時有兩個司法判決，非常警世，首先是，2018年，日本關西機場風災，楊蕙如發動網軍污衊大阪辦事處，在PTT網站po文，假爆掛，真造謠，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處，間接導致處長蘇啟誠悲憤輕生，一審判決，楊蕙如「侮辱公署」有罪，但只判了6個月徒刑，可易科罰金。

另一個司法判決是，李德維指出，2019年11月，總統大選前夕，陸籍詐騙犯王立強在澳洲點名大陸「中國創新投資」公司董事會主席向心與龔青夫婦是大陸情報人員，企圖干預2020年台灣總統大選，向心夫婦因此被控違犯《國家安全法》。

李德維稱，結果兩年過去了，台北地檢署認為事證不足，處分不起訴。李痛批，什麼是假新聞？這就是假新聞！是民進黨政府操弄國家機器，大卡司大製作，找了大陸詐騙犯當主角，情商國外特定右翼智庫，還有司法單位當臨演的假新聞。李直言，自己很怒，但也要拜託民眾們覺醒，如果大家還不警醒，讓政治詐騙集團一再得逞，又能怪誰呢？