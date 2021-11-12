現在人隨時3C不離身，難免眼睛感到不舒適，但若是眼睛視力突然減弱、並有飛蚊症等狀況，除了求助眼科之外，可能還有其他隱疾造成。書田診所眼科副院長廖士傑表示，國內約有15%全身性紅斑性狼瘡患者，會發生眼部症狀。

廖士傑醫師指出，全身性紅斑性狼瘡為全身性自體免疫疾病，好發於14-40歲的年輕女性，男女比約1:10。全身性紅斑性狼瘡具有全身性共病風險如眼睛、皮膚、心血管、腦神經、骨關節、新陳代謝、腎臟泌尿系統、血液系統、呼吸系統、免疫系統等。

廖士傑指出，全身性紅斑性狼瘡發生在眼部的症狀表現，通常是視力模糊、畏光、乾澀、刺痛、異物感、流淚等情形，眼部疾病主要以視網膜血管炎、乾眼症為主，其他如眼瞼炎、結膜炎、白內障、虹彩炎、青光眼、黃斑部病變、視神經病變等亦可能發生，但容易與眼科疾病混淆。

廖士傑提醒，全身性紅斑性狼瘡患者要杜絕光害，審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養，避免長時間用眼，並留意視力、眼壓問題，除了定期視網膜檢查，倘出現視力模糊的狀況建議提早就醫，避免延誤治療時機。