東北季風強勢壓境，氣溫就如溜滑梯有感下降，去年推出「燒仙草」並以「半杯都是料」廣受好評的「SHARE TEA歇腳亭」決定比去年提早一個月，在11/15（一）將熱的「芋圓花生仙這樣」及冰的「芋圓鮮奶仙那樣」捲土重來「爆料」上市，其中熱的「芋圓花生仙這樣」換上了漂亮的復古杯裝，喝起來更有古早味的fu。全台SHARE TEA歇腳亭除新營復興店、西門武昌店外，其餘門市皆有販售。

SHARE TEA歇腳亭「芋圓花生仙這樣」每杯60元，並換上台式復古風造型杯，半杯滿滿的料包括了芋圓、珍珠、紅豆，還有硬花生，吃來口感軟硬兼具，還有花生的清香。每一杯都附一支長湯匙，可以慢慢的品嚐也不怕燙到嘴。

每杯70元的「芋圓鮮奶仙那樣」適合喜歡吃滑Q仙草凍的朋友，除了滿滿的半杯料，像是芋圓、珍珠、紅豆、硬花生，還加入了大量香醇的鮮奶，甜度與冰度固定，呈現最完美口感。