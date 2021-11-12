台股今天5日線回測有守，加上第3季季報公布接近尾聲，在沒有財報影響下，題材股輪番表現，終場以17518.13點作收，上漲65.61點，漲幅0.38％，成交金額3669.62億元。各大類股漲跌互見，塑膠類股上漲1.27％，漲幅最大，玻陶類股下跌3.95％，跌勢最重。今天收周線，本周上漲221.23點，漲幅1.28％，周K線呈現連六紅表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，10月外銷訂單即將公布，觀察9月外銷訂單629.0億美元，較上月增加94.0億美元或增17.6％，年增25.7％；第4季將進入歐美年終銷售旺季，消費性電子備貨需求逐漸出籠，以及國際原物料價格維持高檔，各大貨品接單都能穩健成長，預估10月接單金額為630億至645億美元，整體表現不錯。

不過通膨問題持續攀高，觀察美國10月消費者物價指數持續攀升、年增6.2％，創下31年新高，中國10月消費者物價指數和生產者價格指數年增率雙雙上揚，PPI年增率更飆漲到13.5％，創逾26年最高，上游的成本價格壓力已逐漸傳導到下游消費端，通膨壓力仍逐漸增強，物價全面喊漲，通膨議題攀高，不利股市續揚。

美元近期受到通膨升溫下，指數出現反彈，亞幣也回測月線，預期美元轉強下，台幣短期不容易再升值，不利於後續資金動能轉強。

受到美股近期震盪，外資近期在現貨市場出現由買轉賣，期貨未平倉空單近期出現略增，本土投信在集中也開始減碼，政府基金在指數走強之際也出現減碼，法人心態偏向保守，隨著指數反彈，融資餘額近期已經有出現增加跡象，融券近期也出現增加，技術指標目前也在超買區，一旦5日線被跌破，指標有可能轉弱，總體來說，大盤短線已經累積不小漲幅下，短線將面臨震盪。