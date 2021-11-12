管理顧問公司貝恩（Bain & Company）周四表示，在美國和中國強勁的國內支出帶動下，今年時尚精品產業將度過新冠疫情危機，尤其是高檔鞋、皮革製品和珠寶產業。

貝恩估計今年（2021年）個人精品的全球銷售額將達到2830億歐元（約3270億美元），以固定匯率計算，較疫情爆發前的2019年還成長4%，意味這個受疫情重創的產業成功走出這場危機。

美國今年超越歐洲，成為全球最大的精品市場。由於很早就開打疫苗，以及國內消費迅速反彈，當地的精品業務正蓬勃發展。

在世界的另一端，中國向來扮演精品業的成長引擎，雖然其境內某些地區處於封鎖狀態，但由於無法出國旅行的中國人只能留在國內消費，中國整個10月份對精品的需求仍然強勁。

不過，在歐洲，儘管觀光業在夏季回溫，但精品業務尚未回復到疫前水準，且可能要到2024年才能完全復原。

該管理顧問公司所做的預測向來受到精品業高度關注。

路易·威登（LVMH）、愛馬仕（Hermes）和開雲（Kering）等重量級精品業者已經從這場公衛危機中強勁復甦，隨著經濟解封和社交活動回溫，其業務已經遠超出2019年的疫前水準。

受這場大流行病影響，2020年時尚精品業整體銷售額大減23%，創下史上最大跌幅，亦為2009年以來的首次衰退。

儘管與國際旅遊相關的精品銷售情況尚未恢復，但由於各品牌轉向內需市場，除了一線的精品重鎮之外，亦強攻二三線城市，精品業也迎來了新的春天。貝恩估計今年全球四分之一的精品銷售額來自新客群。

這份報告的共同撰寫人、貝恩公司合夥人Federica Levato表示，眾品牌正透過強大的行銷和線上活動吸引新客群，而現有客戶則買得更多。預計40歲以下消費者將占今年精品總銷售額的6成以上，到2025年估將達到7成以上。