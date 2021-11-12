富宇慈善事業基金會贊助42萬元經費，提供偏鄉部落及弱勢家庭免費到宅沐浴。（王文吉攝）

永信社會福利基金會在大台中地區有3部到宅沐浴車，每趟次服務酌收2200元費用。（王文吉攝）

永信社會福利基金會執行長趙明明（左）回贈富宇慈善基金會執行長張宇承（右）感謝狀。（王文吉攝）

為了讓偏遠地區的臥床長輩能舒適接受到宅沐浴服務，富宇慈善事業基金會贊助42萬元經費，將到宅沐浴服務延伸到台中偏遠山區，協助失能長者改善長期臥床衍生的生理問題。今日在台中市衛生局舉辦「富宇用愛加溫，偏鄉到宅沐浴服務經費」捐贈儀式。

源自日本泡湯文化的到宅沐浴車，運用組合式沐浴設備搭配3人1組的專業團隊，只要家中有1.5坪的空間，就能為失能者進行全身沐浴和泡澡服務。永信基金會在大台中地區有3部到宅沐浴車，每趟次服務酌收2200元費用，富宇慈善事業基金會贊助42萬元，約可提供190次偏鄉部落及弱勢家庭免費到宅沐浴。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，偏遠山區多為老老照顧的弱勢家庭，許多重癱臥床的長者，平均長達5年只能透過擦澡的方式清潔身體，經年累月下來，不只造成身體搔癢與不舒服，長期易有皮膚疾病，心情低落且自卑，也逐步摧毀失能者的自信與尊嚴。

趙明明分享，洗澡是每個人最基本的生理需求，幫人洗澡聽起來也算容易；但是對長期臥床的失能者家庭來說，洗澡卻是一件可能需要全家總動員的大事。發展部主任葉建鑫說，推動到宅沐浴服務4年多來幫助了9600人次的重度失能者重拾洗澡的快樂。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，偏鄉醫療資源缺乏，長照資源更少，到宅沐浴的服務拓展至偏鄉，對獨居、老老照顧的家庭來說，不但提升失能長者的居住品質，同時還能緩解照顧壓力，秉持「賦予、共好」的信念，未來將持續挹注資源，盼能透過企業的力量，減輕長照家庭的照顧重擔。

到宅沐浴服務員王云筠說，沐浴對一般人是很平常的事，但對偏鄉長期臥床者來說，到宅沐浴服務1個月1次是很珍貴的機會。

家屬阿華姐談到，媽媽原本是個愛乾淨的人，前年中風臥床，僅能依賴擦澡，皮膚漸漸出現問題。她辭掉去工作，回到部落照顧，但媽媽體重高達86公斤，不論翻身、擦澡等都相當費力，好幾次因為移位不慎、媽媽和她雙雙跌倒在地，長期下來導致脊椎受傷無法久站。

阿華姐說，還好有申請到宅沐浴服務，真的很感謝永信團隊每個月來幫媽媽沐浴，一邊洗澡一邊唱歌給她聽，讓長期臥床的媽媽慢慢揚起淡淡笑容。同時也謝謝富宇基金會，因為你們的捐助支持，讓領不到補助的弱勢家庭，可以免費接受到宅沐浴服務。