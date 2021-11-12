謝忻2019年與阿翔路邊激吻爆出不倫戀，近來重新復出演藝圈，還在學校當起音樂老師，她今(12日)在臉書透露為了綠島行，開始學騎機車，更請來王少偉當教練，還曬出兩人自拍合照，沒想到卻被網友揪出一點狂批，讓她直接留言反擊。

謝忻在臉書曬出與王少偉的合照，表示為了即將到來的綠島行，下定決心要學騎機車，並找來王少偉當教練，還大讚他相當盡責，不管自己騎得再遠，都會從後面追上來，還聽到他邊跑邊大喊提醒：「不要快、不要快」、「轉彎的時候要打燈」，最後皇天不負苦心人，總算是學會騎機車，更得意表示：「還真是從小到大，人生中第一次騎機車，想不到還不算太難」。

此外，謝忻雖開玩笑表示：「其實也只花了他10分鐘，應該騎久一點讓他，跟著跑久一點才對」，但也不忘感謝王少偉耐心指導「沒想到你那麼關心學員的安危欸」，沒想到卻被他搞笑回嗆：「我不是關心妳，我是關心我媽媽的機車」，讓她忍不住翻了個大白眼，兩人的逗趣互動笑翻一票網友。

不過合照卻被網友直質疑為什麼王少偉沒戴安全帽，謝忻先是回嗆：「我現在是在審問室回答FBI嗎的問題嗎？（心已累）」，接著解釋：「教練就跟在後面跑為什麼要帶安全帽啦！教練從頭到尾沒有坐上車，為什麼要帶安全帽啦」，接著不忘安撫自己情緒：「我深呼吸，今天會是美好的一天」。