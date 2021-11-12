汐止分館與「花格格故事劇團」推出借書換戲票活動。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館汐止分館攜手在地「花格格故事劇團」推出「借書換戲票」限定優惠，15日起只要到汐止分館一次借5本書，便可以兌換戲票，免費欣賞兒童劇，讓沒抽中藝FUN券的民眾，也可以有小確幸。

新北市立圖書館王錦華館長表示，藝文團隊受到疫情影響演出相當辛苦，汐止分館因此特別與在地的「花格格故事劇團」合作，推出第二波「振心閱讀！『藝』起玩閱讀」活動，民眾只要到汐止分館一次借5本書，便可以兌換戲票，20日開始兌換，免費欣賞兒童劇，借10本書還可以加碼換限量文藝小清新帆布袋，把閱讀「袋」回家，歡迎大家一起來看好書，挺藝文！

汐止動態閱讀協會「花格格故事劇團」成立17年，是由一群充滿熱情與愛心的故事志工組成，長期以故事展演的方式至偏鄉公益演出。汐止分館特別與劇團合作，推出「『藝』起玩閱讀」系列活動，將於11月27、28日、12月4、5日於汐止分館、汐止運動中心及夢想社區推出7場兒童繪本劇、4場故事DIY，以及紙劇場親子工作坊、故事踩街、和「花格格」17年回顧展等共10餘場次的閱讀活動。

此外，「花格格故事劇團」11月27日至12月5日在汐止分館與夢想社區展出「花格格17年回顧展」，分享17年來表演的故事劇宣傳海報及原著圖書。詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw），或電洽（02）29537868。