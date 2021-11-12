嗨唱遭爆同桌貪汙醫師 陳時中：沒什麼好證明清白的

衛福部長陳時中去年一段脫口罩飲酒高歌的影片，近日在網路瘋傳，隨後更被爆出，他身旁的男子，就是曾貪汙逾千萬、遭起訴的心臟科醫師陳識中。

陳時中今強調，之前並不認識陳識中，之後也沒有見過面，當天單純受朋友邀請前往，在場人士也不是全都認識。

「不過你這樣一問，我記住他了」，陳時中說，因兩人名字很接近，只差一個字，所以他留下印象。事後並無接觸，也不記得再看過這個人。