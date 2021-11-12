同桌貪汙醫師嗨唱 陳時中：我記住他了 14:532021/11/12 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中出席餐敘，身旁人士是曾涉及貪汙遭起訴的心臟科醫師陳識中。（翻攝網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嗨唱遭爆同桌貪汙醫師 陳時中：沒什麼好證明清白的 訂閱影音： 中時新聞網 衛福部長陳時中去年一段脫口罩飲酒高歌的影片，近日在網路瘋傳，隨後更被爆出，他身旁的男子，就是曾貪汙逾千萬、遭起訴的心臟科醫師陳識中。 陳時中今強調，之前並不認識陳識中，之後也沒有見過面，當天單純受朋友邀請前往，在場人士也不是全都認識。 「不過你這樣一問，我記住他了」，陳時中說，因兩人名字很接近，只差一個字，所以他留下印象。事後並無接觸，也不記得再看過這個人。 被追問是否考慮戒菸 陳時中笑回：你們比我太太還嚴 #陳時中 #醫師 #貪汙 #陳識中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中影片爆政治鬥爭 前綠委曝背後目的：這還得了 13:122021/11/12 政治 陳時中脫罩高歌喝酒 朱立倫：民進黨應用薛香川標準檢視 12:222021/11/12 政治 陳姓惡少是飲水機小開 醫曝與他爸交手過往：好險不是拿球棒 11:072021/11/12 生活 陳時中脫罩嗨唱影片 黃光芹一句話曝自身感受：不能算假新聞 11:122021/11/12 政治 見港星杜汶澤 陳其邁：談港台之間的交流 11:302021/11/12 政治 綠指源頭大陸微博 網友打臉神邏輯 04:102021/11/12 焦點要聞 陳時中唱的比說的好聽 04:102021/11/12 時論廣場 海納百川》若在大陸，陳時中早被免職Ｎ次了（季霆剛） 12:552021/11/12 海納百川 陳時中「3＋11」、高端跳號全忘記 國民黨：無罩玩嗨日期卻精準到不行 13:422021/11/12 政治 脫口罩喝酒K歌 飲宴有女陪侍還有涉貪醫師 陳時中恐違廉政倫理 04:102021/11/12 焦點要聞 轟朱立倫造謠又貶低女性 民進黨：應公開道歉 12:062021/11/12 政治 爭議連環爆！陳時中「黑歷史」遭起底 藥師怒揭：2年前曾參加這活動 08:012021/11/12 政治 練鴻慶快評》傳播妹已成國安問題 09:322021/11/12 快評 生活熱門新聞 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 - 生活 瑪莎拉蒂惡少同夥淨水行也被出征 網一看Google資訊全笑翻：太有才 - 生活 跟百桂差一個字被流彈波及 百佳急中生智出一招現在賺翻了 - 生活 百桂慘了！台中烏日市場開第一槍 自治會長發公告喊抵制 - 生活 鼎泰豐必點不是小籠包？網齊推2道菜：好吃到念念不忘 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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