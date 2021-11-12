2021年台北資訊月今年因應防疫，取消實體展，改以線上展舉行。宇峻奧汀也將參照台北資訊月，以線上展形式推出回饋年終慶，於年底祭出多種超值福袋與多重超殺折扣，預計在2021年11月24日上午10點起至28日止，展開限時5天的歲末年終感恩回饋。

《三國群英傳 M》國戰牛人就是你

上馬戰，馬上玩！由宇峻奧汀研發、遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國產手機遊戲《三國群英傳 M》來資訊月報到啦！「2021 資訊月 金牛開運」福袋卡，內含超值虛寶「開運金牛包」及保障元寶「1500 金元寶」，CP 值破表，助您縱橫沙場，再創巔峰！福袋將於資訊月期間限量搶購，熱血國戰不落人後，三國最牛就是你！

三牛開泰 國戰稱雄

《三國群英傳Online》群英歸來福袋卡 原廠直營 回饋大眾！

線上資訊月限定發售福袋稱霸戰，戰火一觸即發！超人氣遊戲《三國群英傳Online》，2021年回歸宇峻奧汀直營後，將首度推出「2021資訊月 群英歸來福袋卡」，回饋一直以來支持《三國群英傳Online》的玩家們，全新頂級寶物獻上！內含多種200級頂級武器、200級職業套裝、200級稀有座騎、150級絕世飾品等，可隨機取得一種，且獲得裝備的數值、加持皆為隨機，讓您有機會獲得全頂神裝喔！

原廠直營 群英開運

《三國群英傳2.5 Online》成就巔峰福袋卡 三國群英 永垂不朽！

國產經典線上遊戲《三國群英傳2.5 Online》將於資訊展推出「2021資訊月 成就巔峰福袋卡」，內含超值虛寶及保障元寶。本次亦包含歷年資訊月坐騎Sakura神駒、霜眉靈貓、太平仙駒、熾焰巨龍、戰神獅鷲、冰晶琉璃、雪嵐靈鹿、天霸烏騅、霸王的盧等，同時再推出各種超乎想像的裝備、道具，各種超值虛寶助各位主公成永世英雄。

永垂不朽 成就巔峰

《神州Online》開創新時代王者霸業，成就萬世無疆之治！

神州戰禍再起，太極國大軍強勢進擊東北邊疆，企圖侵略中原、奪帝稱霸！

為迎戰空前兇惡強敵，多項傳說裝甲寶具之終極版本如有所感，陸續現世，太極傳說神器【東明桓因十釋達】亦顯破封徵兆，其動向更為膠著戰況投下難以預測的變數！

策馬長疆酬狀志，忠肝赤膽展雄威；五派義軍與幕後陰謀者虛空主宰之終局戰役將至──欲探致勝關鍵，切莫錯過神州Online「王霸無疆」福袋卡！

開創萬世 王霸無疆

《天使之戀 2 Online》火山前線需要你！快來一起前進火山！

英勇無比的天使們，深陷危機的火山前線正需要你的幫助！《天使之戀 2 Online》將在資訊展期間推出「2021 資訊月勇闖火山福袋卡」，包包有機會獲得全新擬神幻獸加百列、神級飾品、酷炫新坐騎、強力全身扮裝、十六階奧義與幻奏系列武器等，幫助你戰力大提升！凡於 2021 年 12 月 31 日前輸入序號，還有機會抽中加碼獎勵「擬神幻獸 超越奧丁」、稀有寵物魔法蘿莉或其他各項精美獎品。快來獲得它們，和我們一起踏上拯救火山前線的冒險吧！

勇闖火山，一起前進冒險吧！

《武林同萌傳 Online》金「幣」輝煌 富麗堂皇！快來一起成為歐皇！

武林秘笈就在江湖，金幣輝煌的寶藏靜待你的到來！《武林同萌傳 Online》將在線上資訊展期間推出「2021 資訊月 金幣輝煌福袋卡」，包包有機會獲得小花金幣、夢幻長耳兔兔、十路財神、白銀蒼龍兌卷、雙龍獻瑞[外裝]、稀有道具等，幫助你戰力飛升與眾不同！快來獲得它們，和我們一起踏上輝煌旅程吧！

金幣輝煌，一起當歐皇！

宇峻奧汀 2021 資訊月資訊

● 日期：西元 2021 年 11 月 24 日（三）10:00至11月28日（日）23:59

宇峻奧汀為感謝玩家多年支持，準備了豐富的虛寶好禮，將於2021年資訊月推出，熱情邀請玩家與我們雲端相會。