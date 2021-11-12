苗栗縣長徐耀昌擔任召集主持人，由應召備役男手中接過召集名冊。（謝明俊攝）

為表重視，警政署及矯正署都特別指派業管科長前來苗栗督考。（謝明俊攝）

替代役備役男演訓召集已列為常態性。（謝明俊攝）

兩岸情勢嚴峻，連替代役演訓召集都變得嚴肅起來。（謝明俊攝）

兩岸情勢真的愈來愈緊張，連平常少有人注意的苗栗縣替代役演訓召集，12日上午苗栗縣長徐耀昌親自到場主持開幕，內政部役政署官員在開幕式中強調，因情勢演變嚴峻，所以明年後備教育召集確定要改成14天，讓現場氣氛一度凝結。

國內替代役實施21年，從6年前開始比照後備兵役制度，開始召集備役替代役男演訓，並分為演訓召集及勤務召集等2種，演訓召集類似後備教育召集或是點召，時間由1至3天不等，但因考量到安排食宿等問題不便，所以演訓召集以1天為準。勤務召集則是遇有特別災變需求時，臨時召集備役人員協助相關任務，時間則依災變情況不同而定。

由於替代役備役人員演訓召集是新制度，不歸國防部管轄，所以為了業務所需，內政部役政署還指由各縣市政府民政處成立替代役備役編管中心，聘請人員協管相關業務，由替代役原屬服役機關安排演訓召集，協辦或是代辦相關召集業務。

為應近來兩岸情勢漸趨嚴峻，在疫情趨緩之際，役政署指示苗栗縣政府編管中心舉行正常規制的演訓召集，這次召集對象包括曾在警政署、矯正署服役過的備役替代役男，以及部分社會役、公行役男，應召人員共1百人。為表重視這項召集任務，警政署及矯正署特別指派業管科長前來苗栗督導。

苗栗縣長徐耀昌12日上午前往設在消防局4樓禮堂的召集會場，擔任召集主持人，並由應召員手上接過應召備役人員名冊。據悉，自2000年實施替代役以來，目前全國已有31萬8千多名替代役備役男，按照役別分為治安維護組、防災救護組、社會服務組及公共服務組等，萬一遇到需要時，將依分組召集投入各項勤務。