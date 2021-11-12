台中市觀旅局推廣「谷關七雄、森旅台中」活動，引起熱烈迴響，民進黨市議員12日指出，依消防局統計台中前5大山域事故地點，谷關七雄就占前4名，質疑市府推廣登山旅遊衝數字，不管民眾到山區是否有安全疑慮問題。觀旅局表示，至10月底已有1萬3000多人參與線上講習，降低因登山相關基本知識不足而導致意外發生機率。

市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人質疑市府只會推廣登山旅遊衝數字，卻不管民眾進到山區是否有安全疑慮的問題，要求觀旅局要負起責任，不能讓登山意外頻頻發生。

林祈烽指出，谷關七雄分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山波津加山、東卯山、白毛山、唐麻丹山等7座中級山岳，防疫期間，觀光客大量減少，觀旅局推廣「2021谷關七雄、森旅台中」活動，讓完登七雄的山友可以得到認證，活動時間延長至今年底12月31日為止。

登山健行是很好的戶外活動，但首重安全，林祈烽說，依消防局統計，從2019年1月到今年10月底，發生在台中市山域事故共計有166件，動員救援人力是1578人次。

其中救援的民眾人數是224人，有34人送醫、9人死亡、1人失蹤，台中市前5大山域事故的地點，就是八仙山、東卯山、唐麻丹山、波津加山和雪山，前4座山岳，都是隸屬谷關七雄的中級山岳。

議員質疑，市府頻推山林旅遊活動，但谷關七雄並不屬於市府權責管轄，山林內的登山步道環境市府未編列一毛錢做維修和管理，市府在大力推廣活動時，有沒有想過如有意外發生，是要民眾自認倒楣嗎？宣傳推廣的市府有沒有責任？

觀旅局長韓育琪表示，「谷關七雄」屬中級山岳，為林務局東勢林區管理處轄管，攀登難度較一般近郊型的登山步道為高，觀旅局辦理谷關七雄活動期間即與東勢林管處建立窗口，持續保持橫向聯繫，掌握各登山步道狀況，讓遊客即時掌握相關登山資訊。

考量推廣登山活動應以安全為第一優先，韓育琪強調，且須具備相關基本知識以提高參與者安全性，谷關七雄活動已邁入第4年歷年皆規劃宣導講習，今年增加為11場次講習 採線上講習認證並提供加碼獎勵，逐年加強安全宣導強度。

觀旅局表示，其中特別邀請市府消防局與登山專家分享並宣導登山安全主題，活動期間持續透過旅遊網及社群平台重點宣導，截至10月底已有1萬3000餘人參與線上講習，期降低因登山相關基本知識不足而導致意外發生機率。