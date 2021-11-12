農曆年節倒數中，為提供消費者更多元的用餐選擇，華泰王子大飯店九華樓、驢子餐廳分別推出各式外帶年菜套餐，其中驢子餐廳外帶年菜西式套餐4人份3980元，九華樓外帶除夕烤鴨套餐、外帶春節中式套餐皆推出「華泰片皮鴨」等招牌料理，用烤鴨收服全家大小的心，且均為當日現做。預購日期自即日起至2022年1月25日止。

此外，華泰王子大飯店也推出人氣商品「華泰鳳梨酥禮盒」、「干貝櫻花蝦XO醬」，每日限量供應，並可加價提供宅配服務，是年節送禮的最佳選擇！

華泰王子飯店九華樓的各式外帶年菜套餐，由具有30年正宗粵菜資歷的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監-黃傳明監製，不僅精選新鮮食材，烹製流程也嚴謹把關。為提供消費者更多元的選擇，九華樓分別推出除夕前～除夕供應的「外帶年菜中式套餐」6人份8888元、除夕限定的「外帶除夕烤鴨套餐」8人份12888元、初一及初三～初六供應的「外帶春節中式套餐」4人份3980元。

華泰王子「外帶年菜中式套餐」以「海味高湯佛跳牆」作為亮點，包含瑤柱、蹄筋、排骨、魚皮、魷魚、竹筍、栗子、北菇、芋頭、鳥蛋等高達10種豐富食材，並於港式高湯中燉煮約3小時，香氣十足，料多味美！「外帶除夕烤鴨套餐」、「外帶春節中式套餐」中更有招牌「華泰片皮鴨」搶攻味蕾，嚴選宜蘭產出的北京種肥鴨，以傳統粵式烤鴨純正手路，融合在地料理風味，片皮鴨外皮紅潤通透有光澤，鴨肉口感外酥內嫩、皮脆有嚼勁。

華泰王子飯店主打地中海料理的驢子餐廳，堅持選用季節性食材入菜，尤其鎮店之寶「西班牙 JOSPER烤箱」賦予各式食材獨一無二的煙燻風味，是許多吃貨最愛的聚會餐廳。今年推出4人份外帶年菜套餐，3980元就能享用「經典凱薩沙拉」、「慢燉南瓜濃湯」、「蒜香龍蝦尾」，以及霸氣雙主角料理「義式香料烤全雞」、「爐烤美國 PRIME 肋眼牛排18oz」，最後還有甜點「驢子波士頓派」。其中超大份量的「美國肋眼牛排18oz」以400度的JOSPER烤箱火烤，牛肉充分吸收烤箱內的威士忌酒桶木材香氣，結合炭火及波本威士忌餘韻，是肉食者的絕佳選擇。而費時費工的「香料烤全雞」肥嫩多汁，且有霸氣的視覺效果。

除了中西年菜外帶套餐，華泰王子大飯店也推出多款佳節禮盒。最新人氣禮盒「華泰鳳梨酥」6入售價780元，有別於市面上偏酸或偏甜的滋味，「華泰鳳梨酥」揉和土鳳梨與冬瓜醬、日本柚子絲，搭配手工金鑽鳳梨果乾，香氣馥郁奔放，質地溫潤細膩，除了作為年節伴手禮傳遞情意，也象徵在新的一年帶來好運，迎向嶄新的契機；而華泰王子大飯店的經典商品「干貝櫻花蝦XO醬」單瓶售價680元，兩入禮盒售價1200元，嚴選本土東港櫻花蝦，搭配特極瑤柱，輔以精磨蒜蓉和原調辣椒，在煎、煮、拌、炒中都能帶出鮮美滋味，是老主顧們口耳相傳的好味道，也是回購率百分百的產品。