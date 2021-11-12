【愛傳媒Jack Dai專欄】比起選出人民的公僕，我常常覺得民主政治更像選擇某品牌的巨大尿布：尿布既有責任解決你的需求，還得維持你的體面，最重要的是，讓你覺得舒服。

一般來說，如果尿布不合身、不舒服、吸水力不佳、透氣度不好或容易漏，人會不舒服，想換牌子試試，但人也會像孩子一樣著迷於各種事情而忘了（或不想）換尿布。

從尿布生存的角度想，他不想被換，所以他有三個方向：

一，改善體驗，讓人們愛上自己，覺得包覆在屁屁上的這款尿布是世界上最好的尿布；

二，分散注意力，提供其他娛樂讓人們樂此不疲，無暇想尿布；

三，弄臭其他尿布，讓想換的人們覺得另一個尿布更爛，換了沒好處。

對於穿民主尿布的我們來說，選擇的干擾因素無比多，唯一不變的是：「不合身、不舒服、吸水力不佳、透氣度不好或容易漏造成的不舒服自己才有感覺，尿布無感，尿布只怕你不穿它。」

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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