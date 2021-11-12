【愛傳媒滾動力頻道專欄】「大膽假設，小心求證」、「有幾分證據說幾分話」、「要怎麼收穫，先那麼栽」。
這些我們耳熟能詳的名言佳句，都來自當年一位為思想及社會進步盡心盡力的學者之口：胡適胡先生。
胡適先生，一生致力於學術和文化的進步，以及思想和言論的自由，從民國初年到國民政府來台，胡適胡先生參與了大大小小、各式各樣攸關國家發展的重要事件：包含「我筆寫我口」的「白話文運動」；為國家發展而提倡「充分的現代化」；主張自由主義，提倡「自由、民主、容忍、和平的漸進的改革；《自由中國》半月刊的發行；就任中央研究院院長等等。
胡適先生這位哲人，當年在思想學術、在教育改革、在政治變遷中有什麼樣的經歷與貢獻，甚至在感情世界中的種種過往，透過胡適紀念館主任——潘光哲先生，讓我們得以窺見一斑，雖然已與世長辭，但胡適胡先生及其他先烈當年所留下的種種貢獻將永遠不朽。
作者為影片創作頻道
照片來源：滾動力頻道截圖。
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