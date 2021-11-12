新冠肺炎疫情衝擊我國農產品外銷市場，行政院農委會農糧署與中華郵政公司於「i郵購」網路商城設置「聯合推薦」專區，推出「紅利5倍送」及「第2件＋0元」優惠，讓民眾輕鬆選購農糧署推薦、具品質保證的農產品，同時協助農民透過電商平台行銷。

中華郵政董事長吳宏謀指出，i郵購主打「郵好品味」，帶有品味和品質涵義，透過郵政綿密據點發掘當地獨特性與故事性，一般大型通路未販售、真正具在地特色的農產品。此外，以中華郵政長期累積的民眾信賴感，與農糧署合作挑選有檢驗報告、驗證標章、投保產品責任險的安心商品，共同為消費者把關，讓小農專心生產，活絡地方經濟。

農糧署署長胡忠一說，台灣農產品在國內外都有好口碑，但去年新冠肺炎疫情爆發，不但影響外銷市場，亦急遽改變消費者購物模式，因此輔導農民調整銷售模式，協助與電商平台接軌。此次在「i郵購」網路商城設置的推薦專區，包括水稻、蔬果、雜糧、蜂蜜及花卉等，都幫助農民開創多元銷售管道。

中華郵政表示，i郵購網路平台「聯合推薦」專區（https：／／www.postmall.com.tw／page4.aspx？uid=440）集結當季鮮果、五穀雜糧、點心零食、香氛保養及植栽花卉等30多間店家及300多項商品，自11月12日至12月31日推出限時促銷活動，購買「第2件＋0元」專區商品，即享限量買一送一優惠；購買「紅利5倍送」專區商品，享實付金額5％紅利回饋。