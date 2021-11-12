英國皇家海軍新型無畏級（Dreadnought Class）潛艦的示意圖。（英國航太系統/BAE Systems）

英國皇家海軍的新型無畏級（Dreadnought Class）潛艦可望成為至今最隱形的潛艦，而頭兩艘「無畏」號（HMS Dreadnought）及「英勇」號（HMS Valiant）已在打造。

據《海軍新聞》（Naval News）網報導，從2030年代起，它們將成為「戰略核三角」中的海上核武威懾平台。雖然無論速度，深度和反制措施都有助於潛艦脫身，但求生存最好的方式，或許還是隱形。也難怪，如今潛艦愈打造，隱形性能愈強。

儘管美，法和俄羅斯都是「核海軍」中的佼佼者，但英國皇家海軍卻藉由打造無畏級潛艦，將隱形性能提升到另一個層次。它們將取代先鋒級潛艦，並武裝「三叉戟（Trident）」D5型彈道飛彈，成為英國的海上威懾力量。

它們將比原先的潛艦略大，而這主要是為了增加一些隱形新性能。至於在水下，所謂隱形大都意味著安靜，因此它們可望是迄今最安靜的潛艦。而英國海軍對隱形性能的重視，從潛艦的外觀便顯而易見。從1980年代起，潛艦就裝了消音瓦。目前的機敏級（Astute Class）核動力攻擊潛艦已有吸音塗層，比潛艦造好後再加消音瓦要好得多，而無畏級潛艦又更上一層樓。

Morning Britishers! The Dreadnought class submarine will take stealth to a new level. Note the layered hull.



In case you missed it, new cutaway of Dreadnought Class submarine currently being built for Royal Navy. https://t.co/QXxfcrOlAx — H I Sutton (@CovertShores) November 4, 2021

製造商英國航太系統（BAE Systems）官方公開的圖解顯示，緣線一路延伸到艦身。這強烈暗示，它們採用了嶄新的新潛艦設計。內部船殼外完全包覆著薄船殼，不過，無畏級的外殼遠比俄羅斯真正的雙殼船輕，用途也不同。從共同彈道飛彈艙段可以看出，它類似美國海軍的哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦，艦身仍是單殼型，這意味潛艦內有加強環。而俄羅斯潛艦則是將這些加強環裝在雙殼之間，而外殼是架構的一部份。相對的，無畏級潛艦的外殼則和隱形有關。

除了採用特殊的角度，以避開主動聲納的偵測外，它還覆蓋了消音瓦。由於消音塗層會延伸到內部，直到內外船殼間，因此十分穩當。