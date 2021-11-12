2021亞太航空公司協會(AAPA)第65屆年會今日以線上視訊方式舉行，今年該協會與長榮航(2618)共同主辦，長榮航總經理孫嘉明擔任主席，會議中除了討論重啟旅遊協議及航空業有序復甦議題外，同時也呼應全球對於氣候行動的共識，重申航空業於2050年達成淨零碳排放的目標，長榮航也響應對於氣候變遷的重視，並於今日會議上揭示達成「2050年淨零碳排放」的決心。

近日於英國舉辦的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)中，各國領袖出席針對不同的氣候議題取得共識，並討論如何實現減排溫室氣體，達成淨零碳排放的目標；國際航空運輸協會(IATA)於10月初舉辦的第77屆年會中，也達成全球航空運輸業於2050年實現淨零碳排放的決議，長榮航日前公司內部企業永續委員會會議中，也積極響應世界各組織，除了重新調整永續委員會架構，也啟動相關的規劃，積極朝向目標前進。

孫嘉明表示，航空產業支撐全球3.5兆美元的全球經貿活動及提供了8800萬工作機會，致力於減少碳排放以追求永續發展，亟需要各國政府支持永續航空燃油使用，投入替代能源研究及相關生產設施的建置，以及航空業者共同採用國際民航組織(ICAO)的標準和建議措施以確保國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)完整性。

長榮航多年來積極導入各項節能措施，包括引進高環保效益的777、787機隊；使用電子飛行資料包取代原有的紙本文件、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採用新型輕量化行李櫃等措施減少航機重量；並導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策、優化飛行計畫用油；同時也透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能，2020年長榮航空的主要節油措施節省量為13218噸，共計減少41636噸的碳排放。

此外，長榮航空也是台灣第一家推出「綠旅行」-碳抵銷計畫的航空公司，於2017年建立專屬網站供全世界旅客抵銷航程中所產生的二氧化碳，旅客可依搭乘艙等、航程距離及同行人數計算旅程中所排放的二氧化碳量，選擇支付等值金額或自訂其他金額來支持英國氣候管理與永續發展專家ClimateCare所資助的國際碳減量計畫。