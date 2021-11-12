台股今早快速收復17500關、5日線。其中MSCI公布半年調整，台股成分股增3減3，新增力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、旭隼(6409)，力旺開平在2370元、譜瑞-KY開高為1965元、旭隼開高在1755元。權值股台積電(2330)、矽力-KY(6415)、信驊(5274)、大立光(3008)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)等齊揚。宏達電(2498)恢復正常交易，股價開高拉升逼近90元，隨後一鼓作氣直達漲板。盤中指數一度漲逾百點，惟高檔賣壓未消化完畢，漲幅收斂下，終場台股收漲65.61點，為17518.13點，成交金額量縮為3669.61億元。今日外資(不含外資自營商)買超79.2444億元，投信買超9.433億元，自營商賣超4.8228億元，三大法人買超83.85億元。

今日類股漲跌互見，塑膠、橡膠、汽車、電子零件股表現較強，玻陶股再遭棄，類股跌幅超過4%，最為淒涼。MSCI公布最新一季度調整，全球標準指數台灣成分股新增3檔，全是千金股，力旺、譜瑞-KY、旭隼盤中表現不同調，但最終全以下跌作收。股王矽力-KY(6415)近期一路往上推升，今日盤中衝上5300元歷史天價，繼前大立光(3008)之後，成為第二檔5000元級的股票，可惜股王的強勢作風未起示範作用，千金股漲跌互見，力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、富邦媒(8454)、旭隼(6409)成為落難千金，其他個股則奮勇走揚。空運迎旺季，航空雙雄北美運價18日起喊漲，先前股價已反應利多，今日冷眼相向，華航(2610)收盤小漲、長榮航(2618)跌逾2%；台驊(2636)列MSCI全球小型成分股，董事長顏益財放話，明年萬里晴空、直上雲霄，股價起飛一度漲逾5%，成為航運股多方代表。

周四大盤失守17500關及5日線，最低探至17403.48點，外資連續第二日賣超、再賣72.035億元，今日轉向買超近80億元。台股量能逐步放大，市場信心回升，雖然進入天花板震盪期，回檔幅度卻有限，今日重新站穩17500點之上，週線上漲221.23點，呈現連6紅。5日RSI為73.26，10日RSI為70.35，9日K值為84.44，9日D值為86.61，20日乖離率為2.32。康和證券投資總監廖繼弘指出，台股在17500點附近套牢量大，短線有拉回壓力，但聯準會一再重申通膨是暫時的狀況，美股多頭格局未變，台股加權指數季線突破月線，呈黃金交叉，技術線型中期轉多，指數短線震盪後，仍有望以類股輪動方式續向上盤堅。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，拜習視訊峰會可能緩解美中緊張；資金行情啟動類股輪漲，美股創新高使得台股具備補漲空間；多數企業財報與展望樂觀，引發資金行情類股輪漲，自10月14日指數低點16387點起漲，多數類股與成長股累積漲幅都遠大於指數，資金持續流入強勢股；2022年新冠疫情可望受控。近來局勢利多彙聚，資金行情、強勢族群輪動快速，未來指數向上攻堅趨勢可期。