上海證券報報導，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會12日揭牌，是大陸首家獲批的元宇宙行業協會，而中國移動通信聯合會的成員中包括中國移動和中國聯通。

報導引述元宇宙產業委員會指出，元宇宙是第三代互聯網，也是全球創新競爭新高地。元宇宙作為前沿數位科技的集成體，應用到全社會的各類運行場景，實現數位經濟高品質發展，將開啟人類數位世界的全新空間。

元宇宙產業委員會執行主任委員于佳寧表示，元宇宙產業委員會將重點開展的工作包括：元宇宙產業的研究、加快元宇宙產業的技術創新與融合、推動元宇宙賦能實體產業發展、推廣普及元宇宙新思維、加強行業協作與自律等。

中國官媒經濟日報週五發表評論文章稱，元宇宙應是一項長期投資建設的系統性工程，其基本面還有待時間驗證，短期熱炒不可取。

元宇宙指的是一個共用虛擬平台的概念，人們可以通過不同的設備訪問該平台，並可以在數位環境中移動。