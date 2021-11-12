第三季SM報價、利差走跌，但ABS、PS利差尚屬穩健，國喬(1312)第三季毛利率18.79％，EPS1.61元；前三季毛利率22.87％，獲利翻倍，淨利50.45億元，年增136％，營運賺逾半個股本，EPS5.56元。

不過，另一SM專業廠台苯(1310)則因SM供過於求，市況趨弱，單季營運苦吞虧損，每股小虧0.28 元；前三季淨利3.41億元，EPS0.65元。

此外，聯成(1313)在DOP、PVC市況持穩走堅支撐，第三季獲利5.98億元，EPS0.45元；前三季獲利30.22億元，年增249％，EPS2.28元。10月營收年增38.99％；前10月營收669.72億元，年成長67.44％。

台苯、國喬SM年產均為37萬噸。國喬台灣還有年產12萬噸ABS、6萬噸PS；大陸鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。下半年漳州奇美45萬噸ABS新產開出，挹注營運動能。

SM報價回穩，國喬10月營收年增27.99％；前10月營收年增44.4％。台苯10月營收年增22.57％；前10月營收年增55.2％。

近期大陸煤炭價格深度下挫、苯價下行，SM利差改善提振。目前原油價格處於高位，乙烯相對堅挺，SM成本端支撐走堅，大陸下游企業開工負荷有望上升，有利行情持穩。

分析師指出，SM下游PS、ABS企業利潤雖較前期縮水，但整體仍處盈利狀態。大陸PS、ABS開工負荷下滑主要是受限電和環保巡查影響，並不是企業虧損所致；近期華東地區工業限電出現鬆動跡象，SM下游開工負荷有望回升，需求隨之增加。

聯成為全球最大DOP廠，年產223.7萬噸，苯酐年產62.2萬噸、PVC年產能60萬噸。因應環保趨勢，聯成開發環保型DOP，大陸DOP供應市占率比重盼由三成提升到35％。