昨天在NBA場上巫師以97：94打敗騎士，目前戰績是8勝3敗，出乎意料的好，本季從湖人轉來的新三人組成為焦點，其中庫茲馬(Kyle Kuzma)砍下22分為全場最高，賽後他受訪談到了比賽，他認為騎士主場球迷的嘲諷成了激勵他的關鍵，最後對球迷說：「沒有詹姆斯(LeBron James)你們什麼都不是！」

There were fans in the building tonight with a "LeBron won Kuzma his ring" sign.



In response, Kyle knocked down two clutch threes to send the Wizards to a win, and responded to them: "Without LeBron, Cleveland wouldn't be sh**." @basketbllnews pic.twitter.com/J3pQ1du24S — Spencer Davies (@SpinDavies) November 11, 2021

這場比賽庫茲馬砍下22分5籃板，命中率57.1%、外線66.7%，並在最後一節投進4個三分球，包括比賽最後幾秒的逆轉三分彈，完全是巫師致勝功臣，而他會如此大酸騎士球迷其實是有原因的，他在受訪時表示球迷舉著「詹姆斯幫庫茲馬贏了一枚戒指」標語。他認為騎士輸球是因球迷激勵了他。

他說：「所幸我今天打得還不錯，而沒有詹姆斯，騎士什麼屁都不是。」看來他只是想回敬舉牌的球迷才會說出這段話，而這段話還算用得巧，因為還算變向讚美了詹姆斯，只能說庫茲馬並沒有完全失去理智，用場上表現和機靈的嘲諷回敬騎士球迷。不過也有人認為這完全是在互相傷害，兩邊講得其實都沒錯。

本季11場庫茲馬全先發，平均打33.2分鐘，拿下14.8分9.1籃板2助攻，投籃命中率43.4%、三分38.9%、罰球47.8%，而他只在10月31日(包含)前比賽有罰球機會，總計23投11中，最高僅5成，這部份真的糟糕，其他兩項命中率也有待加強，本季在獲得更多出手權後，最重要的當然是把握出手時機和命中率了！

另外不斷轟炸前東家湖人的哈瑞爾(Montrezl Harrell)表現不錯，本季至今平均能拿18.1分9.3籃板1.9助攻1.2阻攻，投籃命中率64.0%、外線20.0%(6投1中)、罰球83.6%，相較上季有更多發揮空間，上場時間從22.9分鐘增至29.6分鐘，而波普(Kentavious Caldwell-Pope)相對低迷，只有8.9分3.8籃板1.5助攻。