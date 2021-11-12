網紅鍾明軒說話風格嗆辣鮮明又有自信，擁有百萬粉絲追蹤，儘管曾引起爭議，他仍自在做自己，即將迎來22歲生日，鍾明軒買了人生第一台車當作生日禮物，他也在影片中開箱白色奧迪，年紀輕輕就達成一項人生成就立刻掀起熱議，不少網友都忍不住直呼：「太厲害了，22歲有車」。

鍾明軒在影片中提到，前陣子他剛考到駕照，再加上買車是他從小的夢想，最近也得到體悟「我真的沒有想要活很久」，覺得自己生來就是為了體驗人生，又適逢生日即將到來，他決定買車作為生日禮物，鍾明軒也坦言，自己為了存錢買車拒絕許多朋友的邀約，存錢存了一陣子才決定下手。

鍾明軒透露，他決定要買車的隔天就去車廠看車，當天試駕完就簽約，更直接在影片中開箱車子，透露自己是買中古車，因為有前輩建議第一次買車不要買新車，先試試中古車體驗一下，之後會更懂車，他也提醒買中古車要做功課，最好要請懂車的朋友一起去交車、驗車，不然「中古車水很深」。

鍾明軒22歲生日大手筆自送奧迪 開箱新車網看呆：太厲害了

影片曝光後，許多網友都獻上祝福，「很棒！22歲可以自己買一台車了，很喜歡明軒的自信」、「好羨慕你22歲就有能力買一台車，活的這麽快樂、這麽無拘無束、這麽做自己」、「人生只有一次，當然要活得漂亮，盡情體驗」、「祝福你可以跟你的小白白創造很多專屬於你們的回憶！」