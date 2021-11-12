屏東東港安泰醫院12日經衛生局與疾管署複檢合格後，預定開放第14期疫苗施打預約。（東港安泰提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港安泰醫院12日經衛生局與疾管署複檢合格後，預定開放第14期疫苗施打預約。（東港安泰提供／謝佳潾屏東傳真）

東港安泰醫院3日施打疫苗大出包，把88名要打莫德納第2劑的長輩誤打AZ，當中有13人因發燒、肌肉痠痛而掛急診，屏縣府當日下令暫停醫院疫苗施打業務，直至12日經衛生局與疾管署複檢合格後，預定開放第14期疫苗施打預約。

東港安泰指出，日前發生疫苗誤打事件後，院方立即進行內部檢討，並火速增加採購2台國外進口的疫苗級冰箱，在冰箱上明顯標示疫苗名稱，採分類存放，另針對藥劑師專人管控的原則，也構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對的工作。

東港安泰說，疾病管制署及屏東衛生局12日到院稽核，確認硬體設施及人員作業SOP改計畫後，預定開放第14期預約的疫苗施打作業，當中衛生局對醫院勇於認錯，而且反應迅速、主動慰問民眾的處理方式表示肯定。

東港安泰在事發後，不僅2度向社會道歉，還由榮譽院長蘇清泉與副院長、策略長等相關人員親自到100位民眾家中拜訪道歉，並致贈慰問金5000元及營養品。

蘇清泉表示，協肋政府提升疫苗接種率是重要的任務，沒有時間悲傷喪志，責任由他扛起來，醫護人員要趕緊振作起來，從錯誤中學習，趕快回到疫苗施打的崗位上，加倍用心、細心地為鄉親服務。此外，他也感謝疾管署及衛生局的協助與鼓勵，讓鄉親感受到安泰醫院的誠心及蛻變。

一線醫護對於蘇清泉在第一時間親上火線承擔責任，都深感暖心與感謝，尤其蘇在事發後完全沒有一句責罵的話，還一直說需要什麼設備就馬上買，並且啟動員工關懷機制，贈送咖啡點心及慰問卡給相關人員，備感溫馨，直稱「有靠山的感覺真好」。