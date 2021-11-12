天氣一冷食慾就特別強，台北萬豪酒店宣布限時推出「肉食之夜 - 美國爐烤肋眼牛排吃到飽」美食促銷活動，11月15日至12月9日每周一至周四下午五時至晚間八時在Lobby Lounge大廳酒吧，每人1099元+10％即可享美國爐烤肋眼牛排無限量供應、吃到飽。

台北萬豪酒店美國爐烤肋眼牛排，主廚特別選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。食用時隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒及香炒磨菇熬煮的香濃磨菇醬，或是芥末子醬、海鹽，搭配主廚特製奶油洋芋泥及爐烤香菇、鮮炒季節時蔬，十足過癮。除了牛排吃到飽之外，還提供一次餐前麵包、爽脆凱薩沙拉、主廚精選例湯、咖啡或茶或果汁一杯，全套美食吃起來相當飽足。

台北萬豪「肉食之夜 - 美國爐烤肋眼牛排吃到飽」，還提供給剛結束的「2021 ITF台北國際旅展」消費者專屬優惠。凡於旅展期間購買之「美國爐烤肋眼牛排8盎司套餐單人券」(899元)，只要加價100元(須加一成服務費)即能升等享用此「肉食之夜 - 美國爐烤肋眼牛排吃到飽」專案。