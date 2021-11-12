台北市專用垃圾袋目前為淡藍色半透明設計，北市環保局即日起透過公共政策參與平台設立議題，邀市民對改成無色透明型式是否有助提升資源回收率發表意見，蒐集民眾看法，作為未來推動政策的參考依據。

北市垃圾費隨袋徵收政策已邁入第21年，現行專用垃圾袋樣式當年是委託環保團體規畫設計，經公開票選確認，以「經濟誘因」成功促使家戶垃圾減量3分之2，資源回收率由2.4％提高至65％，目前垃圾產生量全國最低，資源回收率全國第一。

環保局資源循環科長林鈺惠指出，因應2050淨零排放全球趨勢，並回應聯合國永續發展目標(SDGs)，北市2030年的資源回收率目標值為70％，環保局近年來積極推動各項源頭減廢、減塑行動，包括宣導民眾減少一次性產品使用、循環再利用、包裝減量等觀念，推動環保兩用袋、環保袋循環箱、禁用一次性餐具、建置循環容器，期降低市民每人每天垃圾清運量，提升資源回收再利用率。

她表示，有民眾於公共政策網路參與平台i-Voting提出「藉由透明的專用垃圾袋以落實回收」的提案，基於「開放政府全民參與」理念，環保局將民眾提案透過北市公共政策參與平台-眾開講，設立為期1個月至12月13的議題，廣納各方看法作為政策參考。