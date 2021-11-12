筆電剛需強勁，帶動藍天(2362)今年營收、獲利表現季季增，第三季單季EPS 0.84元，創近13季新高，前三季EPS 2.03元，為去年全年的1.8倍。

藍天筆電事業在預期成長中完成出貨目標，第3季單季合併營收73.62億元、年增27%、季增16%，單季營收創10年以來新高；營業毛利13.85億元、年增19%；營業利益5.04億元、年增39%，稅後淨利4.97億元、年增135%；單季EPS 0.84元，創13季新高。前三季合併營業收入193億元、年增31%；營業毛利39.68億元、年增18%；營業利益16.17億元、年增27%，稅後淨利12.06億元，每股盈餘2.03元，每股淨值68.08元。

筆電事業動能續揚，季季增目標續前行，Q3單季出貨57萬台、營收64億元，雙創10年來筆電單季歷史新高。NB第3季需求力道續強，藍天筆電事業今年藍海機種銷售比重已超越6成，並持續推出利基產品，第3季單季出貨57萬台，年增28%、季增22%；單季營收64億元，年增39%、季增20%，單季出貨數量、銷售金額續創10年新高。今年前三季筆電出貨數量達149萬台，為同期新高水準、年增37%，營收突破164億元，年增39%，營業利益率6.6%、較去年同期營益率增長110基本點，筆電事業今年價量齊揚，表現亮眼。

第4季進入傳統旺季，在雙11以及聖誕節的銷售帶動下，10月份筆電營收月增12%，續創今年新高，加上目前通路庫存水準仍然不高，客戶積極催貨，明年第一季業績依舊會維持高檔，樂觀看待筆電事業價量再登高峰。

隨著全球疫情趨緩，景氣復甦向上，中國國際貿易收支穩步增加，IMF預估今年中國經濟成長率達8%以上，百腦匯去年送暖降租與商家攜手共渡疫情衝擊，進而提升商家黏著度，目前百腦匯商場平均出租率95%，第三季單季租金收入達CNY2.1億元、季增5%，前三季租金收入達CNY5.97億元、年增13%。近年來，電商平台崛起確實提升實體商場經營難度，但疫情也使人們體會踏出家門的樂趣，百腦匯科技廣場持續加強實體商場優勢，透過商場整改、業態整合、新媒體運用等策略，提供消費者新鮮、優良的「體驗感」，打造消費者想來、願意來、還會來的專業科技智能廣場，持續完善線上、線下無縫銜接的全渠道體驗，營收穩步季季緩升。