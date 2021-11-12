美國通用汽車國際業務負責人Steven Kiefer周五表示，到2025年，通用將在韓國市場推出10款電動車，但目前尚無在韓國生產電動車的計畫。

該美國第一大汽車製造商去年曾警告持續不斷的工會行動，將導致通用不願意在南韓進一步投資。通用目前只在美國和中國生產電動車，未來亦計畫在墨西哥和加拿大打造電動車。

韓國工會代表團在6月前往底特律拜訪，現在通用國際業務負責人Kiefer到訪，引發南韓當地媒體臆測他可能會宣布新的電動車生產計畫。

Kiefer在首爾召開的記者會上表示：「我們還沒有要宣布在韓國生產電動車的任何計畫，但請拭目以待」。

通用在南韓的公司擁有約12000名員工，每年生產約60萬輛汽車，其中許多都出口美國，包括熱銷的Chevrolet Trailblazer休旅車等。該南韓部門去年的營業虧損為3090億韓元（約2.62億美元）。

Kiefer並表示，通用汽車與韓國電池製造商LG Energy Solution 的合作進行地「非常好」，顯然我們將需要更多電池量能，所以敬請期待更多的消息。

通用汽車和LG正在美國興建兩座電池工廠，合併年產能估將達到約70 GWh，可供應約100萬輛電動車。