在近日股價大幅下修且營運沒問題的族群上漲帶動下，日股於12日收高。日經指數收29609.97點，漲332.11點或1.13%。東證收2040.6點，漲26.3點或1.31%。東證與日經的周線都持平。
立花證券認為，因日股表現遠遠落後於全球其它市場，加上日股本益比又相對較低，因此市場才會進場買入日股。不過，日經若想重返3萬點大關，應該沒這麼容易。
手上滿手初創公司股票的軟銀上漲2.58%，周線漲一成左右。半導體機台製造商東京威力科創漲1.96%，醫療平台M3也漲1.14%。
地產開發商也上漲，三菱地所漲3.57%，三井不動產也漲4.66%。
鐘錶業者星辰大漲9.46%，因年度淨利超乎預期。
零售商丸井集團漲4.16%，因半年報獲利大增且宣布執行庫藏股。
至於股價表現不佳者，鈴木汽車跌2.38%，因半年報未達到市場預期。
至於想要以公司治理挽回投資人信心的東芝，股價由紅翻黑收跌1.32%。
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