俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)電子商務子公司SberMarket周五指出，得益於服務範圍不斷擴大，包括快遞服務等，公司第三季交易額多增加兩倍。

Sberbank今年一月從合資夥伴VK收購了部份股權，隨後成為電商公司SberMarket最大股東。

SberMarket在7~9月的商品交易總額(電商公司測量的交易金額)為145億盧布(約2.03億美元)，訂單數量新增加超過四倍，來到599.4萬筆。其中快遞服務占去訂單總數的24%。

今年前九個月，商品交易總額來到362億盧布(約5.06億美元)，較去年同期多出三倍。

中國阿里巴巴和俄羅斯夥伴合資的電商企業AliExpress Russia在上個月公佈，2021-22財年的上半，商品交易總額為1333億盧布(約18.62億美元)，年增36%。營運規模顯然高出SberMarket一大截。