電商雙11大檔期今年在宅經濟、五倍券刺激下，業績全面開出長紅，也屢傳出網站塞機情況。根據各家統計資料顯示，網家(8044)「雙11PChome來了」演唱會催動，晚會高峰時段流量較平日暴增超過10倍，使系統出現異常，旗下露天拍賣業績突破歷年，11/11當日業績較去年成長近40％；創業家(8477)旗下生活市集11/11當日業績較平日大幅成長近6倍，新客交易額增加4.5倍，進站人數有7成增幅；蝦皮購物11/11台灣及東南亞地區在活動開跑5分鐘後即迅速狂銷1100萬件商品，0到2點用戶進站數更高達平日的5.5倍；Yahoo奇摩購物凌晨開跑後一小時湧入較平日翻倍流量，在第一小時就突破平日全日業績。

PChome 24h購物今年力拚雙11檔期不間斷，「雙11PChome來了」演唱會短短三小時累積觀看人次破千萬、更較去年大幅成長1.5倍，晚會高峰時段站上流量較平日暴增超過10倍，使系統出現異常，全日接單業績較平日飆升8倍，其中最高交易金額年齡層為Z世代18～24歲及壯世代45～54歲兩大族群。露天拍賣雙十一「1111豪禮狂歡、全民一起下單」業績突破歷年紀錄，11/11業績較去年成長近40％，今年強打四大優惠活動，雙11當日以「日用、3C家電、電玩公仔」為最大熱門。

創業家旗下生活市集雙11檔期再創高峰，運用「每日爆品一折起下殺」、「生活幣高額加碼」及「全站限時折扣」等關鍵主軸推升消費者進站參與度及購買力度，搭配社群行銷的擴散效益，雙11購物節期間推出5場直播，單場創下最高32萬人同時在線觀看，連帶拉抬銷售。11/11當日業績較平日大幅成長近6倍，晚間加碼更因為流量太大一度造成系統故障。

蝦皮購物「11.11最強購物節」台灣及東南亞地區在活動開跑5分鐘後即迅速狂銷1100萬件商品，在「3間千萬新家1元起標」、「11張全站0元免運券」、「史上超殺8折商城券」等三大超狂回饋加持下，APPLE iPhone13系列榮登業績王寶座，在活動開跑2小時內快速累積超過1500筆訂單，實際售出數量相當於每5秒就賣出1台iPhone13。

Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」11/11凌晨開跑後一小時湧入較平日翻倍流量、快速到貨出貨量更較平日漲逾6倍，並在第一小時就突破平日全日業績。Yahoo奇摩購物雙11的Top5熱銷榜，同樣由「Apple iPhone 13 Pro Max」奪下熱銷冠軍。

阿里巴巴集團控股天貓為期11天的雙11全球狂歡季結束，商品成交額高達（GMV）5403億元人民幣（相當於845.4億美元）。總計有29萬品牌參與，其中65％為中小企業、產業帶商家及新品牌。天貓統計，78個去年雙11成交額千萬級人民幣的品牌，今年雙11成交額突破1億元人民幣大關，有698個品牌的成交金額從去年雙11百萬級人民幣到今年雙11突破千萬級人民幣；在天貓國際上，超過2.9萬個海外品牌參與今年雙11，並有超過130萬新品首發；其中2800多個海外新品牌為首次參加雙11。