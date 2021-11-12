42歲蔡姓男子11日下午7時許，開車行經新北市中和區中原東街，遭3名惡煞攔車、持辣椒水鋁罐攻擊頭部，3嫌約搶走千萬元後開車往淡水方向逃逸，由於蔡男說詞反覆，警方研判可能蔡男可能是地下匯兌的運鈔手而遭黑吃黑，下午順利逮捕3名搶匪，搶匪坦承，早已掌握蔡男行蹤，昨天已跟蹤一下午直到晚間才動手，目前仍有3名共犯在逃，專案小組正追緝中。

中和昨深夜發生千萬搶案，警方下午偵破逮3嫌，另外還有3人在逃，據了解是地下匯兌運鈔手遭跟蹤後噴辣椒水劫款。(戴志揚翻攝)

昨晚案發後，警方查出被害人有詐欺等前科，加上遭搶金額說詞反覆，一下百萬元、一下千萬元，警方早ˇ研判案情不單純，懷疑就是地下匯兌龐大金額引起眼紅，不排除黑吃黑。

中和昨深夜發生千萬搶案，警方下午偵破逮3嫌，另外還有3人在逃，據了解是地下匯兌運鈔手遭跟蹤後噴辣椒水劫款。(戴志揚翻攝)

42歲蔡姓男子11日下午7時許，開車行經新北市中和區中原東街，遭3名惡煞攔車、持辣椒水鋁罐攻擊頭部，3嫌約搶走千萬元後開車往淡水方向逃逸。(戴志揚翻攝)

據悉，蔡男有詐欺、洗錢等前科，昨晚7時許駕駛BMW白色汽車行經中和區中原東街，遭3名惡煞攔車、持辣椒水鋁罐攻擊頭部，車內裝在背包的現金遭搶，蔡男頭部則遭辣椒水鋁罐攻擊，有輕微擦挫傷。

中和警分局獲報趕至，但3嫌早已逃逸無蹤，蔡男聲稱，現金是要投資直播平台，但對於遭搶金額又無法清楚交代，一下說百萬元，隨後又改口千萬元，讓警方懷疑案情並不單純，目前查出仍有3名嫌犯在逃，持續擴大偵辦中。