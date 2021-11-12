一起交通事故，卻引發差點置人於死地的治安事件！台中市議員張瀞分12日在市議會交通地政業務質詢時，心情沈重的為受重傷的宋姓大學生集氣，警察局表示，警方對於任何形式暴力，均將從嚴究辦，此案檢察官已經分案調查，還原爭議點的事實真相，靜候司法調查，期盼受傷同學病情早日好轉。

張瀞分針對宋姓大學生遭毆打事件嚴厲譴責暴力，宋姓大學生前幾天開車不慎擦撞一輛名車，結果遭對方痛毆昏迷，出身豐原的張瀞分表示，宋同學是豐原人，看到豐原的孩子遭到這麼嚴重的傷害，她感到相當難過。

「原本只是單純的小擦撞，竟然演變成強制、傷害、甚至殺人未遂」，張瀞分說，依據台中地方法院裁定羈押嫌犯的理由，這些犯行都是最重可判死刑、無期徒刑或最輕5年以上有期徒刑的重罪，她呼籲司法及檢警單位，一定要嚴加查辦、嚴懲不法暴力。

台中市府警察局表示，警方對於任何形式暴力，均將從嚴究辦，此案檢察官已經分案調查，還原爭議點的事實真相，靜候司法調查，也期盼受傷同學病情早日好轉。