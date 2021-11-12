歐盟藥品管理局轄下委員會建議使用兩項抗體療法來治療COVID-19，包括瑞士羅氏大藥廠與美國雷傑納隆藥廠共同研發的Ronapreve，以及韓國藥廠賽特瑞恩的治療劑。

路透社報導，若這兩項療法獲得歐洲聯盟執行委員會（European Commission）批准，將是自美國吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）開發的藥物瑞德西韋（Remdesivir）去年獲准用於治療COVID-19以來，首批在歐洲獲准的COVID-19療法。

路透社本週稍早報導，歐盟藥品管理局（EMA）即將認可兩項療法。

羅氏大藥廠（Roche）和雷傑納隆（Regeneron）的Ronapreve抗體雞尾酒療法受到歐盟藥品管理局的人用藥品委員會（CHMP）支持，適用對象為12歲以上青少年及成人COVID-19病患，不需補充氧氣治療卻是重症的高風險族群。

而韓國賽特瑞恩（Celltrion）的治療劑Regkirona，只建議使用在有類似情況的成年人。

歐盟藥品管理局表示，Ronapreve也可用來預防12歲以上體重、至少40公斤的族群感染COVID-19。

這兩種治療方法是基於使用單株抗體的藥物，能模仿人體產生的天然抗體來對抗感染。

雖然可能的批准程序正在進行，但由於歐盟藥品管理局已協助成員國在某些情況下能提早使用，這兩種藥物已供歐盟部分患者使用。

雷傑納隆藥廠的抗體雞尾酒療法去年在美國取得緊急授權，並於今年8月在英國取得有條件上市許可。