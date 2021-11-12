瑪莎拉蒂3惡煞爆打男大生事件延燒，男大生母親今決定對3人提告，更痛批事發當下警方消極、放人回家，甚至說動手只有1人，要母親「只能告1個」，讓她很不解；1名律師就直接點出警方「只能告1個」此說法的背後原因，就是為了要「吃案」，並透露警方會用各種說法說服打消提告，文章引起網友熱烈討論。

該名自稱「黑心律師」的網紅律師「楊律師」說，刑法上架住男大生的陳勁豪、李韋霖也是共同正犯，這點警方一定知道，但卻對男大生母親說「只能告1位」，楊律師說原因並非3名惡煞後台硬，因為若真的有後台，母親連告都沒辦法，警方此舉單純是想「吃案」。

楊律師說，「（警方希望）最好不告，就不用辦，若要告就告少一點，就能少辦一點，這又不是毒品槍砲，沒什麼績效及獎金，實務上很多警察會吃掉小案件」。（翻攝自臉書）

楊律師說，「（警方希望）最好不告，警察就不用辦，若要告就告少一點，警察就能少辦一點，這又不是毒品槍砲，沒什麼績效及獎金，實務上很多警察會吃掉小案件」，他說警方常見的騙法就是「這不成立犯罪」、「這是民事糾紛，要告就去民事法院告」、「這告不贏，小心他反告妳誣告」等內容，就是要讓退方打消提告。

楊律師說，若被害人堅持要告，有些警察會再騙說「請律師打官司花錢花時間，要不然妳們先試著和解，若談不攏，放心我幫妳辦到底」，但警方沒說的是，若過了搜證黃金24小時，證據都消失了，未來就算提告也告不贏了；他說相信某些警察是因為工作量太大才不得不吃案，根本辦法還是解決人力不足問題。