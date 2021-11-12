清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例引發軒然大波，上升到國安層級，教育部並發函各大學，要求學校自我檢視及內控，整起事件引發學界不滿，甚至出現寒蟬效應，就連世新大學也接連被點名抹紅。國立大學校院協會暨私立大學校院協進會今(12)日發布聯合聲明，強調政治是一時的，學術是永遠的，呼籲擁有政治權力者要三思。

國立大學校院協會暨私立大學校院協進會共同指出，大學的存在，是為社會探索未知，以使全體社會長期獲益，因此《憲法》特別賦予大學較社會各部門更大的自由保障。故政府對大學的管理，應以低密度為原則。

國立大學校院協會暨私立大學校院協進會認為，如果嚴刑密法，大學必然動輒得咎，而其咎往往就是大學所需要的自由。若大學只能執行行政機關的意志，就失去了大學的天職。

國立大學校院協會暨私立大學校院協進會指出，如果因政策轉變，而將大學多年前公開合法的活動，編排入罪於今日，對大學將造成傷害。政府對於所使用的法律，必須明辨其適用性，並審慎其保留與比例原則。

國立大學校院協會暨私立大學校院協進會強調，政治是一時的，學術是永遠的。古今中外，學術經常不見容於一時的政治環境，那就是考驗社會是否進步、文明能否永續的時刻。過去的殷鑑俱在，因政治需要而壓迫大學，歷史證明那些壓迫都是錯誤的。擁有政治權力者要三思。