姚元浩近日透露66歲母親不敵癌症病魔逝世，他更在臉書分享和媽媽過去到日本旅行影片，直言：「媽，我很想你」。媒體報導，姚元浩今(12日)替母親舉行告別式，他態度低調僅邀至親好友送母親最後一程，而前女友隋棠意外現身，也讓人想起兩人過去被稱作「美工刀風波」的感情糾紛。

姚元浩近來忙打理母親後事，據知他媽媽多年前確診罹患乳癌一度康復，但幾年後發現癌症復發，且已經是卵巢癌末期，姚元浩近來都不離不棄的陪伴在病母身邊，珍惜最後的時光，母親辭世後，姚元浩暫時取消原定工作，心血來潮分享過去母子倆到北海道旅行的紀錄影片，感慨表示：「親愛的媽媽，謝謝你一直以來的辛苦，從我出生開始，你便犧牲了許多，我知道這幾年你也陪我承擔很多壓力，謝謝妳總是做我的避風港，讓我勇敢」。

隋棠當年談到情變忍不住激動落淚。（圖／中時資料照片）

據《三立新聞網》報導，姚元浩今替母親舉行喪禮，事前只通知了至親好友，隋棠也現身致意，詢問她經紀人，對方表示不太方便回應，強調：「這個是藝人的私人行程，我比較沒有過問」。兩人過往曾有一段情，2005年公開交往，但數度傳出吵架分分合合，直到2012年隨棠出席活動，才親口證實兩人戀情破局。

當時姚元浩和隋棠分手主因傳出是因第三者介入，隋棠一身白色套裝出席活動時，原本臉上還有笑容故作鎮定，受訪時被問到情變則情緒潰堤，並落淚說出金句：「我的心真的就像是被那個美工刀在一筆一筆的割著」。如今多年過去，隋棠已嫁給老公Tony並育有三個小孩，成為幸福人妻，姚元浩身邊也有緋聞女友王心恬，歷經人生重要起伏和解後仍是好友，也可見雙方私下真實關係。