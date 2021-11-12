員林一家電玩專賣店負責人，將女友裸露私密處的COS照上傳募資網站賺取利潤，法官認定不算妨害風化，卻因其中一組照片拍攝時小女友未成年，再度吃上官司遭定罪。（資料照）

員林一家電玩專賣店負責人，將女友裸露私密處的COS照上傳募資網站賺取利潤，法官認定不算妨害風化，卻因其中一組照片拍攝時小女友未成年，再度吃上官司遭定罪。（資料照）

彰化縣員林市市區一家知名電玩店的36歲程姓負責人，將同居女友的大膽袒胸露乳，甚至私密下體全公開的Cos電玩照，以藝術創作之名上傳募資平台宮付費會員下載欣賞，遭檢警查獲並依《刑法》妨害風化罪嫌起訴後，獲法官判決無罪。彰化檢方不服上訴，仍遭駁回，全案確定。

不過檢方不放棄，最後從中發現一組奮起湖鐵路月台裸露陰部的「慾茶園」照片，發現小女友當時年僅17歲、未滿18歲，這下總算扳回一成，成功將程男定罪，彰化地院法官審理後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處程男有期徒刑3月，得易科罰金、仍可上訴。

程男是員林市新興街一家電玩專賣店店長，也是小有名氣的攝影師，平日專拍各種Cos電玩照片，除了同居女友是他最佳專屬模特，也常與其他人氣網紅小模合作，拍攝許多令人驚豔的美照。

程男在知名的網路募資平台patreon網站，開設「Fatasy fatory」創作專頁，將22歲女友Cos電玩角色萌照，與裸露胸部、陰部的無修正無碼影像私密照公開供付費會員瀏覽下載收藏，每月可賺取60萬元分潤，收入頗豐。

全案遭彰化檢警查緝送辦，但彰化地院法官審理時，認定該上傳內容並非「硬蕊」，創作者認為是藝術創作、付費會員主觀上是否為滿足性需求才購買，難以由司法證明、評價，因此認定全案以證據不足，程男與女友兩人均獲判無罪，雖經彰檢上訴，仍經台中高分院駁回上訴，無罪定讞。

然而，檢警發現程男電腦裡面有個名為「慾茶園」的照片資料夾有23張照片，是他與同居女友身著學生服、短裙，到嘉義縣奮起湖所拍攝，其中三張，女友一下子蹲坐、上小號，陰部明顯裸露；或趴在桌上，屁股蛋部、陰部全都露，還有一張坐在鐵路月台邊，左腳抬起、露出陰部，照片露骨且極具性暗示。

程男雖辯稱照片是男女情趣、自己收藏沒有要公開販售，尤其當時女友年滿17歲，已有性自主決定權，兩人同居多年，預計這兩年會結婚，還強調「我或許不是好人，但絕對不是性剝削兒少的壞人」。女友也強調整組照片是藝術照，不是色情，當時就快滿18歲了，自己很喜歡這系列照片，不認為有違法。

彰化地院法官審理時認為，未成年少女的照片已經涉及兒童色情，讓人產生性聯想，不予採信藝術創作之說。

不過法官認為，3張照片已讓人有「性」聯想，已經涉及兒童色情，被告及其辯護人主張本案為藝術創作，無法採信。考量整組23張照片中並非全都是色情照，也未有單獨拍攝私密處特寫，犯罪情節尚非嚴重，犯後坦承客觀犯行，因此減輕其刑，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，量處如上刑度。

法官在判決書中也語重心長強調，目前正處在網路發達年代，這些涉及兒童色情的電子訊號，容易發送，且很有可能永遠不會消失，我們無法知道少年在同意當時，是否已經清楚知道這些風險，進而有能力掌控風險，兒童色情造成的危害，包含價值扭曲、促使性交易、經濟上的剝削，亦有相當重要的保護法益。