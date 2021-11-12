除了參選市議員，熱愛棒球的林緯還有一個棒球裁判的斜槓身分。（林緯提供／程炳璋台南傳真）

台灣明年地方選舉箭在弦上，台南市安南區先有蔡麗青宣布加入民進黨初選，上次初出茅廬僅千票之差落選的林緯，經過3年多沉潛，準備再次參戰，有不少政黨或派系看好他的潛力洽談策略合作，他選擇以無黨籍身分參選。

安南區市議員有6席，現任2名民進黨籍王錦德與郭清華、3名無黨籍黃麗招、林炳利與郭信良。另1名為國民黨籍李中岑。其中郭信良原為民進黨籍，因議長選戰未遵守中央黨部規定，脫黨競爭，並拉下民進黨舉派的邱莉莉，脫離民進黨成為無黨籍。

這屆安南區選舉，民進黨可能提名3席，除現任2席外，推派黨部執行長蔡麗青參加黨內初選，準備搶下郭信良原有的黨籍席次，不過上屆最高票落選的唐儀靜勢必參加初選競爭。

安南區算綠營票倉，在上屆選舉中誕生現任議長、副議長，民進黨內部勢力消長競爭激烈，除了自家人廝殺，無黨籍票源被逐漸看好。

30歲林緯曾在立委服務處工作，對政治工作不陌生，曾是太陽花運動主要成員之一，在八仙塵暴事件中以家屬身分，奔走營救受傷的妹妹與其他受害者，令人印象深刻。上屆議員選舉，他在短短3個月之間衝刺參選，拿下6000多票，離當選票數僅差千餘票，展現青年參政不可小覷的潛力。

林緯這幾年都在學校代課，了解新課綱，並展開斜槓人生，考取台南市棒委會的棒球裁判，偶爾擔任棒球比賽的裁判員。

林緯的市議員競選總部預計月底在本淵寮成立，訴求提升安南區的教育資源與生活環境，爭取地方建設與免費的弱勢學生課輔，將是這次選戰中的新生代戰將。