男性在歡愉射精後，若看到精液有血絲，肯定都會非常擔心。一名男子愛愛射精後發現，他的精液不是乳白色，而是帶有一些血絲，甚至混有咖啡色血塊，讓他擔心可能是縱慾過度或罹癌，嚇得求助泌尿科醫師，而醫師則解釋，不用太擔心，「血精」大部份是良性疾病，可能發生原因有7種。

泌尿科醫師陳鈺昕在粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》表示，曾有一名青壯年男性向他透露，愛愛完射精後，發現他的精液裡參雜鮮紅血絲，甚至還有咖啡色的血塊，嚇得趕緊就醫，「該不會是縱欲過度吧？還是說得了癌症？」。

陳鈺昕醫師則表示，其實不用過於擔心，血精絕大部份是一種良性疾病。統計來說，僅2至5%與癌症有關，其中80%為攝護腺癌。血精好發於30至40歲的男性，若不是不明原因造成，大多數是感染或發炎所致，進行抗生素治療就能改善。

此外，血精的成因有7種，包括泌尿道或生殖器感染；攝護腺疾病，例如攝護腺炎、攝護腺肥大或攝護腺癌等；睪丸或副睪丸炎；儲精囊或輸精管疾病，例如感染、囊腫或結石；創傷，包含醫源性外傷，例如經直腸攝護腺切片等；全身性疾病，例如凝血功能障礙疾病或嚴重高血壓，還有經詳細檢查的不明原因，高達50至60%。

陳鈺昕進一步解釋，若出現「長時間與反覆發生血精」及「血精伴有血尿」2種狀況時，建議民眾要進行全面性檢查，恐有癌症疑慮。此外，血精大多出現於青壯年人身上，因為性生活較活躍，青年人出現血精時，其實無須刻意禁慾，突然停止性生活對健康並無益處，建議可以從生活作息改善，例如規律生活作息、勿長時間壓迫會陰部或過度勞累、避免長期禁慾或頻繁的性行為。