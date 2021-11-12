曝北市7年花3.5億大內宣 苗博雅怒嗆柯文哲：反1450是反假的 19:162021/11/12 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市議員苗博雅12日質詢時踢爆，北市府7年來用了3億5千萬大內宣，結果主計處未依《預算法》公布，顯示柯文哲「反1450是反假的」，然後動用人民血汗錢「拍個人形象廣告」。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲12日赴市議會備詢。（鄧博仁攝） 台北市長柯文哲多次嗆「1450」、網軍在「黑柯」，還嗆民進黨在「網軍治國」。台北市議員苗博雅12日質詢時踢爆，北市府7年來用了3億5千萬大內宣，結果主計處未依《預算法》公布，顯示柯文哲「反1450是反假的」，然後動用人民血汗錢「拍個人形象廣告」。 春節檢疫方案 柯文哲轟令人抓狂的政策 北市敬老金條例提覆議 綠批打假球 #1450 #預算法 #大內宣 #苗博雅 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯市府再流失「綠底」官員 台北花卉副董呂瀅瀅悄返中央 15:172021/11/12 政治 鄭正鈐轟綠營「抹紅清大」 蘇貞昌怒翻舊帳嗆：吵死了 16:122021/11/12 政治 鄭正鈐批民進黨抹紅清大 蘇貞昌翻被潑水舊帳反嗆：吵死了 17:072021/11/12 政治 柯文哲批春節檢疫增7＋7整死人 蘇貞昌：防疫一點都不能鬆懈 10:492021/11/12 政治 管中閔會柯P 打死不來政治圈 04:102021/11/12 政治要聞 春節檢疫再增7＋7 柯批整死人 04:102021/11/12 生活新聞 社評／政黨再輪替 在野黨領袖的條件 04:102021/11/12 焦點新聞 敬老金掀政壇巨浪？他一句話竟引爆年輕人怒火 10:032021/11/12 政治 北市聯醫千萬買中藥 柯文哲也傻眼 04:102021/11/12 地方新聞 柯文哲任內捷運成績掛零落後前人 王世堅嘆：如今民生汐止線也不做了 16:262021/11/12 政治 林哲熹2049年最想星際之旅 閻奕格喊話想瞬間移動 13:462021/11/12 娛樂 政治熱門新聞 台中立委補選 郭正亮爆選情：這個人比較穩 - 政治 陳時中嗨唱喝酒影片為何此時流出？吳子嘉爆原因斷言：還有好戲上場 - 政治 看到顏寬恒確定參戰後 吳子嘉預言補選票數最後結局 - 政治 民進黨空戰對顏寬恒傷很大？媒體人揭中二選民態度 - 政治 陳時中在聚會飲酒唱歌影片瘋傳 郭正亮爆一內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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