台北市長柯文哲12日赴市議會備詢。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲多次嗆「1450」、網軍在「黑柯」，還嗆民進黨在「網軍治國」。台北市議員苗博雅12日質詢時踢爆，北市府7年來用了3億5千萬大內宣，結果主計處未依《預算法》公布，顯示柯文哲「反1450是反假的」，然後動用人民血汗錢「拍個人形象廣告」。