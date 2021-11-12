台中榮總醫師沈炯祺說，12日上午8時許巡房時，叫了1聲男大生的名字，會點頭回應，手腳有反應，情況相當樂觀。（張妍溱攝）

台中市宋姓男大生7日開車與瑪莎拉蒂超跑擦撞，遭對方持棍棒毆打，導致顱內出血送醫，12日上午傳出好消息，台中榮總神經醫學中心醫師沈炯祺表示，男大生已恢復意識，叫他名字會點頭回應，手腳有反應，經電腦斷層掃描，腦部無水腫、出血狀況，預計2、3天後拔管，下周可望轉入普通病房。

醫師沈炯祺說，12日上午8時許巡房時，叫了一聲男大生的名字，因傷者插管沒辦法說話，但發現他會點頭回應，且測試肢體指示反應均正常，醫療團隊都很振奮，代表患者逐漸恢復意識、脫離險境，情況相當樂觀。

沈炯祺說，宋姓患者因外傷送醫時腦壓約20多毫米汞柱，一般正常腦壓在10至20內，緊急開刀去除血塊及藥物處理後目前腦壓在10毫米汞柱，已度過危險期，且腦壓控制正常，鎮定劑可逐漸減量，觀察2、3天後，病情若穩定、呼吸器拔管後即可轉普通病房。

另宋姓男大生腦傷及未來復健問題？沈炯祺指出，患者肢體反應及力量目前沒問題，至於昏迷腦傷部分會持續給予患者藥物並復健，待恢復正常狀態，才能出院，時間多久要視個人情況，會提供最好醫療團隊予以協助。