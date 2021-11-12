受制原物料、運費等成本上揚，材料-KY(4763)第三季毛利率略降至29.6％，稅後淨利1.05億元，季減4.5％，年增29.6％，EPS1.84元；前三季毛利率30.4％，稅後淨利2.96億元，EPS5.16元。

材料-KY表示，絲束、醋片需求維持強勁，第四季訂單滿載，獲利蓄勢更上層樓；前10月營收年增14％，全年營收可望雙位數成長，再創新高。近期與客戶溝通明年價格調整，目標調幅約10~15％。

此外，材料-KY 山東濟陽青寧工業區舊廠徵收進度持續推展，8月中旬已與濟南新舊動能轉換先行區管理委員會建設管理部簽約，交易總金額約人民幣1億元，預計處分收益約6796萬元人民幣 (約台幣2.96億元)，每股獲利貢獻約5元。配合地方政府進行徵收相關作業，預計今年底前完成土地移轉並認列處分利益。

歐美逐漸解封，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求，且貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，除絲束可望持續受惠外，材料-KY看好醋片在中國的內需市場，搭配新的醋片產能已開始量產，營運動能持穩推進。

材料-KY指出，因原物料與運費等成本因素影響第三季獲利表現，近期已與客戶進行產品售價調整。明年訂單目前陸續談妥，可望今年底前敲定，並持續和客戶溝通明年價格調整，目標提升10~15％，加上醋酐新廠投產，有助成本獲利結構優化。

材料-KY絲束廠年設計總產能1.6萬噸，擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標明年新增4000噸絲束產能。