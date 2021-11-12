周五國際黃金價格幾近持平，但料將創下6個月來最大單周漲幅。美國消費者物價高漲，被視為抗通膨資產的黃金近來吸引資金進駐。

黃金現貨價格在周三站上5個月高點後，目前微跌0.16%，報每盎司1858.46美元。紐約期金在隔夜市場收漲0.8%後，目前微跌0.1%，報每盎司1862.20美元。

黃金價格本周來已上漲2.3%，料將創下5月7日來最大單周漲幅。 美國10月通膨進一步走高，對經濟造成的影響持續擴大，使聯準會對於物價上漲只「暫時」現象的預期再度受到挑戰。現在美國的物價漲幅已經抵消了近來的薪資增長，使消費力道受到打擊。

通膨熱度持續升高，亦使投資人加大對聯準會將比預期更早升息的押注。

黃金受惠於疫情期間為了提振經濟增長的超寬鬆貨幣政策，而一旦開始升息，黃金這個沒有利息可領的資產吸引力將隨之下滑，因為持有黃金的機會成本升高。

除了美國之外，歐洲也正面臨著通膨升高的壓力。根據路透對經濟學家所做的預測調查，明年歐元區的通膨預測可能持續超出歐洲央行設定的2%目標。

而在央行利率動向方面，根據周四公布的官方數據，英國第三季經濟從疫情復甦的力道不如其他已開發國家，突顯出該國銀行在利率決策方面陷入兩難。