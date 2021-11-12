瑞士奢侈品集團歷峰(Richemont)周五表示，已經與時尚零售平台Farfetch進行前期談判，希望能讓虧損的YNAP時裝集團有所幫助。該提議將有助於取悅關鍵投資人。

歷峰說，目前討論方向包括讓Farfetch以少數股東身分直接投資YNAP，並邀請其他投資人一起參與。

歷峰此舉被視為安撫維權投資人，包括長期股東Artisan Partners本周批評了YNAP的疲弱表現。

歷峰也公布了2022財年上半(4~9月)的淨利躍升，來到12.49億歐元(約14.3億美元)，優於Refinitiv的11.51億歐元預期。但是歷峰警告接下來幾個月的情形。

歷峰集團有知名的IWC手錶品牌，其在聲明中表示，下半財年可能持續波動，包括通膨和地緣政治緊張因素，集團將面臨挑戰。精品集團LVMH和開雲(Kering)此前都警告，新冠疫情的再起，亞洲市場可能放緩。

歷峰表示，受到比較基數較低的影響，上半財年銷售年增63%，來到89.07億歐元，高於85.36億歐元的預期。