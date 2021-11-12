Disney+ 12日正式登台，台灣大、凱擘大寬頻分別成為Disney+進入台灣市場的電信、數位有線電視獨家合作商，三方並於12日共同攜手公布首波進入台灣市場的資費。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大12日開賣Disney+服務，半小時內湧進6千人申辦，可以想見該服務受到消費市場歡迎程度。

迎接Disney+在台精彩上線，台灣大12日隆重推出獨家Disney+驚奇夢幻資費方案，其中，申辦Disney+台灣大哥大「好速成雙」方案，合約期間最高可省將近6萬元，選擇申辦門號的「門號總動員」方案，合約期間電信帳單省下近6500元，最高回饋更可超過2萬momo幣。

搭配指定專案，還能帶回Disney+限量好禮，此外，全台首間Disney+主題門市，將在台北信義威秀直營門市登場，讓影迷親身體驗Disney+的夢幻魅力。

Disney+將以 1200部電影和16000集以上強檔影集同步強勢登台，首映大片有迪士尼《叢林奇航》、全台票房破億元的漫威宇宙電影《尚氣與十環傳奇》，Disney+獨家原創內容包括星際大戰影集《曼達洛人》、葛萊美傳奇新星怪奇比莉（Billie Eilish）的原創音樂電影《Happier Than Ever：給洛杉磯的情書》、《怪獸職場求生記》、國家地理的《克里斯漢斯沃的鯊魚奇遇》、《地獄廚神美食秘境》等。

林之晨表示，能與國際頂尖OTT平台Disney+聯手，把一個又一個的好故事，說給台灣1~100歲用戶，台灣大在轉型科技電信公司的路上，屢屢與世界級夥伴合作，把全球優質的生活體驗，用輕鬆無負擔的方式，帶進台灣用戶的食衣住行育樂當中。台灣大擁有超過700萬行動用戶基礎，將持續優化在外用5G、在家用WiFi 6「好速成?」的全方位上網服務，給所有台灣大Disney+用戶優異的連線觀影品質，即使全家四人、使用四台裝置同時收看，也能擁有高解析、無累格的觀賞體驗，加上全台超過700家門市，24小時真人客服的暖心應援，以及全產品線的夢幻資費，讓台灣大用戶無後顧之憂，輕鬆徜徉在Disney+的夢想國度。

華特迪士尼公司台灣、香港及東南亞(印尼除外)總經理申大為表示，與台灣大及凱擘熱切盼望用戶在浩瀚的Disney+ 影音庫裡，能無時無刻欣賞來自全球各地，以至亞太地區優質的在地語言原創內容。今天推出的行動、寬頻與數位有線電視的Disney+ 方案，台灣大哥大以及凱擘的用戶都能盡情享受Disney+所帶來的精彩體驗，包括高畫質和零廣告觀賞體驗、支援高達4台裝置線上同時收看，還有很多其他便捷的功能。

台灣大針對Disney+在台上線，開出全產品線的驚奇夢幻資費方案，包括「天外奇機」專案驚奇版月付818元，擁有5G飆網及Disney+ 影音任你看，購買一隻iPhone13現省3600。若選擇5G吃到飽的夢幻版1399以上資費方案，除了Disney+合約期間省下超過2400元外，還能0元帶走iPhone 13，共計省下28234元。

「門號總動員」專案則針對新辦、攜碼或續約申辦台灣大門號案，不論是驚奇版5G月付599元、或是夢幻版5G吃到飽資費1399元，搭配Disney+ 影音任你看，仍為599元、1399元的驚喜原價，合約期間強省6480元之外，更加碼回饋momo幣，合約期間最高還可獲得21600元的momo幣。

另外台灣大也針對4G用戶打出驚喜快閃方案，即日起到11月底，月付699元，除了享4G不降速吃到飽外，同時擁有Disney+影音任您看，合約期間電信資費可省下超過4000元。

「好速成雙」專案部份，在外4G/5G行動追劇、在家WiFi 6飆網看Disney+，可享前6個月台灣大請看Disney+，第7個月起電信帳單優惠價四折起，以驚奇版799方案來計，合約期間省下超過23000元，若以夢幻版5G吃到飽+1Gpbs光纖上網的1599方案來計，合約期間省近6萬元。

「友你真好」專案則針對既有用戶，台灣大推出「友你真好」加訂優惠，以1599資費、合約兩年的用戶為例，申辦加掛看Disney+，可享電信帳單折抵171元，等於每個月只要再出99，合約期間最高可享超過4000元的帳單折抵優惠。

「嚐鮮特攻隊」專案則是台灣大既有用戶甚至也能透過電信帳單小額代收，以單月訂購的方式嘗鮮Disney+，11月底前透過台灣大通路申辦Disney+月續扣方案，贈送Google Play或App Store 購物金120元，讓用戶輕鬆享受Disney+單月訂閱的方案。

申辦「天外奇機」、「門號總動員」、「好速成雙」1399以上指定Disney+夢幻專案，都有機會帶走市價近1900元的獨家限量好禮，包含台灣大哥大為用戶打造的獨家配色特製款玩具總動員系列公仔，每個公仔搭配獨一無二序號，以及獨家怪獸大學系列保溫瓶、怪獸大學系列卡套。

另外，台灣大哥大斥資百萬元將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，即日起開放迪士尼粉絲朝聖。一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集，在Disney+夜光藍的主色調下閃亮生輝。門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板等多裝置，在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。品牌區陳設了《尋龍使者：拉雅》、《路卡的夏天》、《洛基》、《曼達洛人溡、《動物成長軌跡》、《破案三人行》等大型海報，讓粉絲探索Disney+的經典電影與原創影集。

台灣大哥大Disney+嘉年華將於11月20~21日在華山1914文化創意產業園區展開，邀請全台粉絲發揮創意，穿戴具有Disney+旗下迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等經典品牌任意角色相關元素的服裝一起同樂，事前於官方粉絲團報名「鐵粉大挑戰」，到嘉年華現場可帶走獨家參加獎，活動當天在特定展示前拍照打卡，並標註“#DisneyPlus就在台灣大哥大”，即可獲得Disney+熱門影集或電影明信片。