大陸晶圓製造龍頭中芯國際12日表示，已訂立協議落實於上海自貿試驗區臨港新片區設立合資公司，以建設12吋晶圓生產線，總投資額為88.66億美元。

據公告，中芯控股、國家積體電路基金II和海臨微訂立將共同成立臨港合資公司，註冊資本為55億美元；三方分別占臨港合資公司註冊資本66.45％、16.77％和16.78％。

中芯國際稱，臨港合資公司的業務範圍包括生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列；技術測試；積體電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品。