凱擘大寬頻12日宣布旗艦串流影音服務Disney+正式上架A1Box，同時公布眾所期待的獨家資費方案，一次滿足新用戶、老客戶的家庭視聽娛樂需求，所有喜歡的、想看的迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star內容一網打盡，新申辦還能將漫威、迪士尼公主系列大禮包帶回家。

凱擘大寬頻總經理王鴻紳與台灣大哥大總經理林之晨，分別以Disney+在台指定數位有線電視、電信營運商獨家合作商之姿，一同揭曉全新Disney+方案。

王鴻紳表示，自10月中首度開放線上預約申辦Disney+服務後，立即獲得數千筆登記的熱烈回響，凱擘將搭配全台12家在地系統台及全年無休的24小時客服，讓新、舊用戶都能經由凱擘A1Box盡情享受Disney+的一流影音內容。

囊括眾多標誌性品牌的娛樂內容，Disney+擁有超過1200部電影和16000集影集，從熱門影劇至經典動畫盡收眼底，台灣觀眾可以欣賞漫威大片《尚氣與十環傳奇》、《黑寡婦》；迪士尼獻映《叢林奇航》、《時尚惡女：庫伊拉》；皮克斯出品的《路卡的夏天》。Disney+獨家原創有本月即將推出的《鷹眼》、星際大戰系列新作《曼達洛人》、最新故事《叉奇的十萬個為什麼》、怪奇比莉原創音樂電影《Happier Than Ever：給洛杉磯的情書》等。Disney+明年也將推出桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》、陳柏霖演出的浪漫喜劇《正義的算法》兩部獨家台劇。

華特迪士尼公司台灣、香港及東南亞（印尼除外）總經理申大為表示，不久的將來，Disney+會新增更多在地原創作品。

王鴻紳表示，新用戶申辦120M（含）以上光纖上網＋HD99高畫質套餐，免費升級A1Box及藍牙聲控遙控器，每月859元起，Disney+24個月無限看，再送漫威或公主系列獨家大禮包，內含公仔、馬克杯、明信片等主題小物，再抽萬元鋼鐵人、Elsa限量公仔。

新申辦指定方案並加購Disney+，可年繳1620元，以6個月享Disney+12個月隨選看，再送智慧插座及momo紅利金最高1000元或GeForce NOW雲端遊戲6個月等好禮5選1。

凱擘同步推出老客戶專屬回饋，光纖上網既有用戶續約申辦120M（含）以上光纖上網方案，可以年繳1620元享Disney+訂購6個月看一整年好康，光纖上網既有用戶也能直接訂閱Disney+，最低年繳1620元，前6個月由凱擘請你看。