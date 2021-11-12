因應地球暖化時代，植樹造林也肩負國土保安、減碳增氧等重大意義，民間團體近來響起植樹造林風潮，清景麟教育基金會結合國立屏東科技大學森林系專業學術規劃，12日前進屏東車城保力林場，種樹造林，以行動表達對地球的永續支持。

清景麟教育基金會12日攜手國立屏東科技大學森林系，前進屏東車城保力林場，種植千株對環境有益的苗木，實踐「里山倡議」精神，全國農業金庫特別由總經理蘇佐政、副總經理吳百仁帶領同仁，參與響應，落實對環境保護、社會責任和企業治理（ESG）的實踐。

清景麟教育基金會董事長，同時也是清景麟建築團隊董事長的林聰麟12日表示，近年來國際間談論的SDGs永續發展目標，提及社會、經濟、環境皆息息相關，一座宜居的城市，需要永續經營的建設。

林聰麟指出，一棵50年的成樹，需要培育扎根的決心，氣候變遷帶來的衝擊是全面性的影響，永續環境的承諾，不能停下。

因此，自從清景麟建築團隊提議，讓種樹不只是一場活動，而是影響一群人最終能將保護環境意識，形成生活態度的想法來實踐，不論現在種下去多少棵樹，最終都要思考能不能存活到未來，他特別感謝屏科大森林系多位研究教授與夥伴陪同指導，甚至已經想到5年、10年，甚至直到未來的永續規劃，期待未來我們的子孫，都能同享今日種下去的樹苗長成大樹。

國立屏東科技大學森林系表示，近年來氣候變遷是全世界關注議題，環境教育是國際共通的語言，台灣森林面積共約219萬公頃，林木總計約有95000萬株，占比國土面積60％，因此，因應地球暖化時代，植樹造林所肩負的國土保安、減碳增氧等，具有重大意義。