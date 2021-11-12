永豐餘投控（1907）前三季合併稅後淨利45.46億元，年成長10.4％，每股稅後盈餘達2.74元，創歷年同期新高。

永豐餘投控今（12）日法說會，說明2021年第三季營運概況，第三季合併營收197.86億元，較去年同期成長5.3％。營業外收入與支出方面，包括權益法認列的轉投資事業因營運獲利提升、及其他投資之股利收入挹注收益，第三季合併稅後淨利歸屬於母公司13.01億元，每股稅後盈餘0.78元。

2021年前三季永豐餘投控雖部分事業群之廠區受疫情及能源政策微幅影響營運，但因投資組合多元，大部分事業群市場需求穩健，出貨價量齊揚，前三季合併營收636.51億元，年增21.6％，創史上同期新高。合併營業利益因林漿紙事業群獲利轉正、工紙紙器事業群台灣越南獲利成長、特殊材料事業因醫療手套需求大幅成長獲利提升，前三季合併營業利益72.51億元，年成長近一倍。

營業外收入方面，來自元太及其他轉投資的權益法認列關聯企業收入合計7.43億，加上認列永豐金等轉投資事業股利收入9.09億，扣除去年一次性土地資產處分利益後，營業外收入優於去年同期。前三季稅後淨利歸屬於母公司45.46億元，年成長10.4%，2021年前三季每股稅後淨利2.74元，為同期新高。